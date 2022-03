உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் உலக வங்கியின் அனைத்து திட்டங்களும் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Announcement that all World Bank projects in Russia will be halted

