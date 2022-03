உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து இந்திய மாணவர்களை வெளியேற்ற ரஷியா உதவிக்கரம் - 130 பஸ்கள் தயார் என அறிவிப்பு + "||" + Russia to help evacuate Indian students from Ukraine - 130 buses ready

