உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் கைப்பற்றிய நகரங்களில் மக்களுக்கு பொதுவெளியில் மரண தண்டனை விதிக்க ரஷியா திட்டம் - பகீர் தகவல் + "||" + Russia 'is planning to stage public executions in Ukraine when cities are captured to break morale', European intelligence official claims

உக்ரைனில் கைப்பற்றிய நகரங்களில் மக்களுக்கு பொதுவெளியில் மரண தண்டனை விதிக்க ரஷியா திட்டம் - பகீர் தகவல்