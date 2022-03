உலக செய்திகள்

130 பஸ்கள் தயார்: உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்க உதவும் ரஷியா! + "||" + 130 Russian buses are ready to evacuate Indian students and other foreigners from Ukraine’s Kharkiv

130 பஸ்கள் தயார்: உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்க உதவும் ரஷியா!