உலக செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிப்பு + "||" + Travel restrictions for foreign travelers to be lifted in Singapore

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிப்பு