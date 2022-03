உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: மத வழிபாட்டு தளத்தில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் - ஐ.எஸ். பொறுப்பேற்பு + "||" + At least 56 dead, 194 wounded in suicide attack on Pakistan Shiite mosque

