“புதினை கொலை செய்ய ரஷியாவில் புரூட்டஸ் உள்ளாரா?” - அமெரிக்க எம்.பி. கேள்வி

வாஷிங்டன்,

உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்து வரும் ரஷியாவுக்கு உலகெங்கிலும் எதிர்ப்பு வலுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், உக்ரைன் போரை நிறுத்த ரஷிய அதிபர் புதினை கொலை செய்ய வேண்டும் என அமெரிக்காவின் செனட்சபை மூத்த உறுப்பினர் லிண்ட்சே கிரஹாம் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், “இந்த பிரச்சினை எப்படி முடிவுக்கு வரும்? ரஷியாவில் உள்ள எவரேனும் ஒருவர் துணிந்து செயல்பட்டு அவரை(புதினை) கொல்ல வேண்டும்” என கூறினார். பின்னர் அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் “இந்த பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு ரஷிய மக்களால் மட்டுமே முடியும். சொல்வது சுலபம். செய்வது கடினம்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அந்த பதிவில் அவர், ரோமானிய பேரரசின் மன்னனான ஜூலியஸ் சீசரை, புரூட்டஸ் கொலை செய்ததை மேற்கொள் காட்டி, “ரஷியாவில் புரூட்டஸ் உள்ளாரா?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ஜூலியஸ் சீசர் கதையில், சூழ்ச்சிக்காரர்களுடன் இணைந்து ரோமானிய பேரரசின் நன்மைக்கு என கருதி, அந்நாட்டு மன்னர் ஜூலியஸ் சீசரை, அவரது ஆருயிர் நண்பர் மார்க்கஸ் புரூட்டஸ் கொலை செய்வார். அதனை தற்போதைய சூழலுடன் ஒப்பிட்டு அமெரிக்க எம்.பி. மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.