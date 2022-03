உலக செய்திகள்

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை - தென்கொரியா தகவல் + "||" + Korean peninsula on Saturday, militaries in the region said, an apparent test just days before the South's presidential election: Reuters

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை - தென்கொரியா தகவல்