உலக செய்திகள்

ஐரோப்பாவில் இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டதாக தகவல்; உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்ட சைபர் தாக்குதல் காரணமா..? + "||" + Thousands Without Internet After Massive "Cyberattack" In Europe

ஐரோப்பாவில் இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டதாக தகவல்; உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்ட சைபர் தாக்குதல் காரணமா..?