உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காததால் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து ‘கிரே’ பட்டியலில் நீட்டிப்பு + "||" + Money laundering and terrorist financing watchdog FATF retains Pakistan on its ‘grey list’

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காததால் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து ‘கிரே’ பட்டியலில் நீட்டிப்பு