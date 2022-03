உலக செய்திகள்

உக்ரைன்-ரஷியா போருக்கு மத்தியில் கமலா ஹாரிஸ் போலந்து, ருமேனியா பயணம் + "||" + Ukraine crisis: US Vice President Kamala Harris to visit Poland and Romania

உக்ரைன்-ரஷியா போருக்கு மத்தியில் கமலா ஹாரிஸ் போலந்து, ருமேனியா பயணம்