உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சூறாவளிக்கு 2 குழந்தைகள் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு.! + "||" + At Least 6 Killed, Including 2 Children, In US Tornado

அமெரிக்காவில் சூறாவளிக்கு 2 குழந்தைகள் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு.!