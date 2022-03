உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஹங்கேரியில் கட்டுப்பாட்டு அறை திறப்பு + "||" + Control room opened in Hungary to assist Indians stranded in Ukraine

உக்ரைனில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஹங்கேரியில் கட்டுப்பாட்டு அறை திறப்பு