உலக செய்திகள்

திருமணம் செய்தால் தம்பதிகளுக்கு ரூ. 1.67 லட்சம் வெகுமதி..! எந்த நாட்டில் தெரியுமா..? + "||" + An Italian region that includes Rome is paying locals and tourists $2,200 to get married there

திருமணம் செய்தால் தம்பதிகளுக்கு ரூ. 1.67 லட்சம் வெகுமதி..! எந்த நாட்டில் தெரியுமா..?