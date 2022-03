உலக செய்திகள்

பிறந்து 7 நாளேயான குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த தந்தை..! + "||" + Pakistan: 7-day-old infant shot dead by her father in Mianwali district

பிறந்து 7 நாளேயான குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த தந்தை..!