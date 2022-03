உலக செய்திகள்

ரஷிய அதிபருக்கு நெருக்கமான 10 நபர்கள் மீது கனடா புதிய தடைகளை விதித்தது! + "||" + Canada to Impose New Sanctions on 10 Individuals Close to Russia's Putin

ரஷிய அதிபருக்கு நெருக்கமான 10 நபர்கள் மீது கனடா புதிய தடைகளை விதித்தது!