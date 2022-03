உலக செய்திகள்

துபாய்: பள்ளி பஸ்சை திருடி விற்ற இருவருக்கு தலா ஒரு ஆண்டு ஜெயில்

In Dubai, two foreigners stole and sold a school bus, but when caught, they were fined as much as the bus did not sell.

