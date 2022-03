61 உக்ரேனிய மருத்துவமனைகள் ரஷிய ராணுவத்தால் அழிப்பு...!

கீவ்,

உக்ரைன் மீது ரஷியா இன்று 14-வது நாளாக போர் தொடுத்து வருகிறது. உக்ரைனின் பல்வேறு நகரங்களை கைப்பற்றி வரும் ரஷிய படைகள் தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்றுவதில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.

இதனால் உக்ரைன் படைகளுக்கும், ரஷியாவின் படைகளுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த போரில் ரஷிய தரப்பில் பாதுகாப்பு படையினர், உக்ரைன் தரப்பில் பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் என இரு தரப்பிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ரஷிய தாக்குதலால் இதுவரை 61 மருத்துவமனைகள் சேதமடைந்துள்ளன என உக்ரைனின் சுகாதார அமைச்சர் லியாஷ்கோ கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், மருத்துவர்களுக்கு உதவும் மாநில அவசர சேவையின் பொது சேவைகள் மற்றும் சுகாதார ஊழியர்கள் காரணமாக, இந்த மருத்துவமனைகள் மூடப்படாமல், அவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். எவ்வாறாயினும், ரஷிய தாக்குதலுக்குப் பிறகு சேதமடைந்த ஜன்னல்கள் கொண்ட மருத்துவமனைகளாக அவை செயல்படுகின்றன, ”என்று கூறினார்.

மேலும் ரஷிய படையெடுப்பாளர்கள் ஜெனீவா உடன்படிக்கையை மீறுகிறார்கள், அவர்களால் ஜெனீவா ஒப்பந்தத்தை மீறுவது மற்றும் மனிதாபிமான பாதைகளை அனுமதிக்காதது குறித்து உக்ரைன் உலக சுகாதார நிறுவனத்திற்கு தெரிவித்துள்ளது என்று லியாஷ்கோ கூறினார்.

