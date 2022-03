உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீதான தாக்குதலை ரஷியா தீவிரப்படுத்தலாம் - அமெரிக்க உளவுத்துறை எச்சரிக்கை + "||" + US spy chiefs say Putin is likely to escalate in Ukraine with no concern for civilian casualties

