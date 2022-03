உலக செய்திகள்

நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைனை சேர்த்துக்கொள்ள அழுத்தம் கொடுக்கப்போவதில்லை! - அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி + "||" + Ukraine says no longer insisting on NATO membership

