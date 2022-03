உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து வங்காளதேசத்தினர் மீட்பு - பிரதமர் மோடிக்கு ஷேக் ஹசினா நன்றி + "||" + Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina thanks PM Narendra Modi for rescuing its 9 nationals from Ukraine

உக்ரைனில் இருந்து வங்காளதேசத்தினர் மீட்பு - பிரதமர் மோடிக்கு ஷேக் ஹசினா நன்றி