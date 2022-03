உலக செய்திகள்

ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை வரும் 14-ந்தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Sri Lankan court orders Rameswaram fishermen to be remanded in custody till 14th

ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை வரும் 14-ந்தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு