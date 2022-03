உலக செய்திகள்

போருக்கு பின் சக வீரர்களால் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவோம் - ரஷிய வீரர்கள் அச்சம் + "||" + Captured Russian Soldiers Fear They Will Be Killed If They Return Home

போருக்கு பின் சக வீரர்களால் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவோம் - ரஷிய வீரர்கள் அச்சம்