ரஷிய தாக்குதலில் உக்ரைன் மக்களுடன் துணைநிற்கும் கூகுள்...!

கீவ்,

உக்ரைன் மீது ரஷியா இன்று 17-வது நாளாக போர் தொடுத்து வருகிறது. உக்ரைனின் பல்வேறு நகரங்களை கைப்பற்றி வருகிறது.

ரஷியா நடத்தி வரும் தாக்குதலுக்கு உக்ரைன் தரப்பும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

இந்நிலையில்,உக்ரைனில் ஆண்ட்ராய்டு போன்களுக்கான விரைவான ஏர் ரெய்டு எச்சரிக்கை அமைப்பை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது என்று அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷியா தொடர்ந்து பல்வேறு வகையில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. லட்சக்கணக்கான உக்ரைன் மக்கள் வான்வெளி தாக்குதல் குறித்த எச்சரிக்கைகளை நம்பியே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்கின்றனர். இதனால் உக்ரைன் அரசுடன் இணைந்து இந்த சேவையை தொடங்கியிருப்பதாக கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து கூகுளின் உலகளாவிய விவகாரங்களின் தலைவர் கென்ட் வாக்கர் கூறுகையில், துரதிர்ஷ்டவசமாக, உக்ரைனில் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க விமானத் தாக்குதல் எச்சரிக்கைகளை நம்பியுள்ளனர். உக்ரைன் அரசாங்கத்தின் வேண்டுகோளின் பேரில் ஆண்ட்ராய்டு போன்களுக்கான விரைவான ஏர் ரெய்டு எச்சரிக்கை அமைப்பை வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளோம், ”என்று கூறினார்.

Tragically, millions of people in Ukraine now rely on air strike alerts to try get to safety. Working with the Ukrainian government, we're rolling out a rapid Air Raid Alerts system for all Android phones in Ukraine. https://t.co/tCzs0eI9iW 1/3