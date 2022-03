உலக செய்திகள்

சீனாவில் பல்வேறு நகரங்களில் முழு ஊரடங்கு - லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளில் முடங்கினர் + "||" + Corona spread in China millions of people locked down in their homes

சீனாவில் பல்வேறு நகரங்களில் முழு ஊரடங்கு - லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்