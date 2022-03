உலக செய்திகள்

ரஷியா எங்களிடம் ராணுவ உதவி கோரியதாக வெளியான தகவலில் உண்மையில்லை - சீனா + "||" + The US has been spreading disinformation targeting China on the Ukraine issue

ரஷியா எங்களிடம் ராணுவ உதவி கோரியதாக வெளியான தகவலில் உண்மையில்லை - சீனா