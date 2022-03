உலக செய்திகள்

உக்ரைன்- ரஷியா உள்நாட்டு பிரதிநிதிகள் இடையே 4 ஆம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது + "||" + The 4th round of talks between the Ukrainian-Russian domestic delegation has begun

உக்ரைன்- ரஷியா உள்நாட்டு பிரதிநிதிகள் இடையே 4 ஆம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது