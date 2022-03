உலக செய்திகள்

உக்ரைனின் ரிவ்னேயில் தொலைக்காட்சி கோபுரத்தின் மீது தாக்குதல்- 9 பேர் பலி + "||" + Strike on TV tower in Ukraine's west kills nine: regional authorities

உக்ரைனின் ரிவ்னேயில் தொலைக்காட்சி கோபுரத்தின் மீது தாக்குதல்- 9 பேர் பலி