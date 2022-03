உலக செய்திகள்

‘தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு விலையை தெரிந்துகொள்ள அரசியலுக்கு வரவில்லை’ - இம்ரான்கான் + "||" + Imran Khan's "Aloo, Tamatar" Remarks Have Him Starring In New Row

‘தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு விலையை தெரிந்துகொள்ள அரசியலுக்கு வரவில்லை’ - இம்ரான்கான்