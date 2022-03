உலக செய்திகள்

மாலத்தீவுக்கு தாராளமாக உதவிகளை செய்துவரும் இந்தியாவுக்கு நன்றி! - மாலத்தீவு அதிபர் + "||" + Maldives President Ibrahim Mohamed Solih; India generously aided us on many occasions

மாலத்தீவுக்கு தாராளமாக உதவிகளை செய்துவரும் இந்தியாவுக்கு நன்றி! - மாலத்தீவு அதிபர்