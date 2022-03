உலக செய்திகள்

தற்காப்புக்காவவே ரவுடி நீராவி முருகன் சுடப்பட்டார் - தென்மண்டல ஐஜி அன்பு தகவல் + "||" + Due to Self Defence Police Shoot at Rowdy Niravi Murugan in Nellai Says South Zone IG Anbu

தற்காப்புக்காவவே ரவுடி நீராவி முருகன் சுடப்பட்டார் - தென்மண்டல ஐஜி அன்பு தகவல்