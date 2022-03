உலக செய்திகள்

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் உக்ரைன் அதிபர் உருக்கமான பேச்சு - ‘எங்களுக்கு உங்கள் உதவி இப்போது தேவை’ + "||" + Ukrainian president addresses US Congress - 'We need your help now'

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் உக்ரைன் அதிபர் உருக்கமான பேச்சு - ‘எங்களுக்கு உங்கள் உதவி இப்போது தேவை’