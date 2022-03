உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ்; என்னென்ன அறிகுறிகள்...? + "||" + Israel claims new Covid-19 variant detected. What are the symptoms?

இஸ்ரேலில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ்; என்னென்ன அறிகுறிகள்...?