உலக செய்திகள்

கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள மெரேபாவில் ரஷிய படைகள் தாக்குதல் - 21 பேர் பலி + "||" + At least 21 dead after Russian shelling of east Ukraine town: Local officials

கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள மெரேபாவில் ரஷிய படைகள் தாக்குதல் - 21 பேர் பலி