உலக செய்திகள்

பெல்ஜியம்: அணிவகுப்பு கொண்டாட்டத்தின் போது வேகமாக வந்த கார் மோதியதில் 6 பேர் பலி + "||" + Belgium carnival: Six killed and dozens injured as car crashes into crowd at high speed

பெல்ஜியம்: அணிவகுப்பு கொண்டாட்டத்தின் போது வேகமாக வந்த கார் மோதியதில் 6 பேர் பலி