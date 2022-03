உலக செய்திகள்

வாலிபரை மிரட்டி பணம் பறித்த 3 பெண்களுக்கு தலா 3 ஆண்டு ஜெயில்: துபாய் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Dubai court sentences three women to three years in jail each

வாலிபரை மிரட்டி பணம் பறித்த 3 பெண்களுக்கு தலா 3 ஆண்டு ஜெயில்: துபாய் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு