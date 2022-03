உலக செய்திகள்

தலைநகரில் ராணுவ அணிவகுப்பை நடத்த தயாராகும் வடகொரியா + "||" + N.Korea mobilises over 6,000 troops to prepare for military parade

தலைநகரில் ராணுவ அணிவகுப்பை நடத்த தயாராகும் வடகொரியா