உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீது ரசாயன ஆயுதங்களை ரஷியா பயன்படுத்தினால் நேட்டோ பதிலடி கொடுக்கும் - ஜோ பைடன் + "||" + NATO Will Respond If Russia Uses Chemical Weapons In Ukraine: Biden

உக்ரைன் மீது ரசாயன ஆயுதங்களை ரஷியா பயன்படுத்தினால் நேட்டோ பதிலடி கொடுக்கும் - ஜோ பைடன்