உலக செய்திகள்

உக்ரைனை இரண்டு துண்டாக பிரிக்க ரஷியா திட்டம் - உளவுத்துறை எச்சரிக்கை + "||" + Ukraine intel: Russia may try to split country

உக்ரைனை இரண்டு துண்டாக பிரிக்க ரஷியா திட்டம் - உளவுத்துறை எச்சரிக்கை