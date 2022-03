உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகம் மூடப்பட்டது..!! + "||" + Afghan embassy, consulates in US shut their doors

அமெரிக்காவில் ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகம் மூடப்பட்டது..!!