உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்போம் - ஜோ பைடன் + "||" + US President Biden says 'we'll see' if Russia de-escalates in Ukraine

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்போம் - ஜோ பைடன்