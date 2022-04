உலக செய்திகள்

ரஷிய எண்ணெய் கிங்குகள் மீது உக்ரைன் வான்வெளி தாக்குதல் + "||" + Ukraine air strike on fuel depot in Russia, says local governor

ரஷிய எண்ணெய் கிங்குகள் மீது உக்ரைன் வான்வெளி தாக்குதல்