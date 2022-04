உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: இம்ரான்கான் தலைமையில் கூடிய அவசரகால அமைச்சரவை குழு கூட்டம் + "||" + Pak PM Khan holds emergency meeting of Cabinet; vows not to resign

பாகிஸ்தான்: இம்ரான்கான் தலைமையில் கூடிய அவசரகால அமைச்சரவை குழு கூட்டம்