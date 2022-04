உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் யார்? - வெளியான தகவல் + "||" + Shehbaz Sharif set to become Pakistan's next Prime Minister

பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் யார்? - வெளியான தகவல்