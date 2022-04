உலக செய்திகள்

புரூக்ளின் மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கப்பாதையில் துப்பாக்கிச்சூடு: 13 பேர் காயம் + "||" + Several Shot At In Brooklyn Subway Station, Explosives Found: Reports

புரூக்ளின் மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கப்பாதையில் துப்பாக்கிச்சூடு: 13 பேர் காயம்