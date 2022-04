உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் புதிய பிரதமருக்கு அமெரிக்கா வாழ்த்து - 75 ஆண்டு கால கூட்டாளி நாடு என பெருமிதம்..! + "||" + Pak has been an important ally for 75 years: US’s Blinken’s message to new PM

பாகிஸ்தான் புதிய பிரதமருக்கு அமெரிக்கா வாழ்த்து - 75 ஆண்டு கால கூட்டாளி நாடு என பெருமிதம்..!