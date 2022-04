உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் டீசல் விலை ரூ.195 ஆக உயரும் அபாயம் - பெட்ரோல் விலை ரூ.171 ஆக அதிகரிக்குமா? + "||" + Pakistan's new govt decides not to roll back fuel, power subsidies

பாகிஸ்தானில் டீசல் விலை ரூ.195 ஆக உயரும் அபாயம் - பெட்ரோல் விலை ரூ.171 ஆக அதிகரிக்குமா?