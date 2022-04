உலக செய்திகள்

"எரிபொருள் விலையை உயர்த்தப் போவதில்லை" - பாகிஸ்தான் பிரதமர் அறிவிப்பு + "||" + "Not going to raise fuel prices" - Pakistan PM announces

"எரிபொருள் விலையை உயர்த்தப் போவதில்லை" - பாகிஸ்தான் பிரதமர் அறிவிப்பு