உலக செய்திகள்

“இங்கிலாந்தின் மதிப்புமிக்க கூட்டமைப்பாக இந்தியா உள்ளது” - போரிஸ் ஜான்சன் + "||" + India is a valuable strategic partner of the UK Boris Johnson says

“இங்கிலாந்தின் மதிப்புமிக்க கூட்டமைப்பாக இந்தியா உள்ளது” - போரிஸ் ஜான்சன்