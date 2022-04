உலக செய்திகள்

சிலி வானை அலங்கரித்த "பிங்க் மூன்" - பிரம்மாண்டமாய் ஒளிர்ந்த நிலவு! + "||" + The "Pink Moon" that adorned the Chilean sky - the majestic bright moon!

சிலி வானை அலங்கரித்த "பிங்க் மூன்" - பிரம்மாண்டமாய் ஒளிர்ந்த நிலவு!